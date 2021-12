Malafaia vai às redes para defender tese negacionista contra vacinação de crianças

Apoie o 247

247 - O empresário pastor Silas Malafaia entrou em campo nas redes sociais contra a vacinação de crianças entre 5 e 11 anos de idade, em apoio a medida do governo Jair Bolsonaro.

Apontado como um dos principais conselheiros de Bolsonaro, Malafaia fez pelo menos 15 publicações seguidas nas últimas 24 horas em um de seus perfis na redes sociais criticando a aprovação da imunização infantil pela Anvisa. A informação é da Carta Capital.

Seguindo a linha negacionista do Bolsonaro, Malafaia diz que ‘vacinar crianças seria um absurdo’ e insinua que há riscos para gerações futuras após a aplicação do imunizante da Pfizer. Nenhuma das afirmações do pastor tem sustentação no meio científico.

Para ele, a medida aprovada pela Anvisa de liberar a imunização de crianças atenderia a um interesse financeiro dos laboratórios. A medida, no entanto, é tida por especialistas ao redor do mundo como uma forma de conter o avanço da nova variante ômicron da Covid-19.

Meu Deus até onde vai esse apoio a um presidente antivacina, um pastor, um líder que outrora eu admirava, mas hj vejo que a ganância pelo poder o fez um charlatão da fé um apóstata, que o Senhor possa ter misericórdia daqueles que o ouvem e possa abrir os olhos dos mesmos. PUBLICIDADE December 24, 2021

