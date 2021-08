Malafaia viaja com Bolsonaro a Manaus e ataca STF em evento oficial do governo (vídeo)

"Supremo poder é o povo, não caneta de ministro de STF”, disse o empresário e pastor, que foi a Manaus de "carona" no avião presidencial edit

247 - O empresário e pastor Silas Malafaia pegou uma "carona" no avião presidencial nesta quarta-feira (18) e viajou com Jair Bolsonaro a Manaus, onde foi realizada uma cerimônia de entrega de moradias.

Seguindo a postura de Bolsonaro, Malafia atacou o Supremo Tribunal Federal (STF): “supremo poder é o povo, não caneta de ministro de STF”

“De carona” no avião presidencial, Silas Malafaia vai a Manaus e critica STF.



“Supremo poder é o povo, não caneta de ministro de STF”, disse o pastor durante a entrega de apartamentos do programa Casa Verde e Amarela. Fala foi transmitida pela TV Brasil.



🎥: @SamPancher pic.twitter.com/crBvPEPEfS PUBLICIDADE August 18, 2021

A presença do pastor no evento oficial do governo não foi explicada.

Rumo a Manaus e Ananindeua (PA). pic.twitter.com/K3rRd080nQ PUBLICIDADE August 18, 2021

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e saiba mais:

PUBLICIDADE