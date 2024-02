Malafaia volta a fazer ataques contra Alexandre de Moraes: 'este ditador tem que ser preso' (vídeo)

O pastor bolsonarista defendeu o impeachment do ministro do STF edit

247 - Líder da Igreja Assembleia de Deus Vitória em Cristo, o pastor-empresário Silas Malafaia partiu novamente para os ataques contra o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes. "Tem que se abrir um processo de impeachment contra esse ditador. Não tenho medo de ditadores. Ele tem que ser preso", disse o religioso, que também havia pedido, em janeiro, o impeachment do magistrado após o deputado federal Carlos Jordy (PL-RJ) ser alvo da Polícia Federal, porque, de acordo mensagens obtidas pelos investigadores, o parlamentar teria passado orientações sobre atos golpistas a bolsonaristas no estado do Rio de Janeiro.

Moraes é relator do inquérito dos atos golpistas do 8 de janeiro de 2023, quando apoiadores de Jair Bolsonaro invadiram a Praça dos Três Poderes, em Brasília(DF). O religioso compartilhou nas redes sociais algumas declarações do senador Esperidião Amin (PP-SC). De acordo com o parlamentar, existe no Brasil "inquisição que está sendo promovida pelo Supremo Tribunal Federal. O congressista afirmou que parlamentares pediram à PF, à Agência Brasileira de Inteligência (ABIN), à Controladoria Geral da União e ao STF algumas informações que corroborem com os indícios de uso da ABIN para espionagem ilegal. O senador disse que não houve retorno dessas instituições.

O senador foi o relator da PEC 8/2021, que limita decisões monocráticas (individuais) no Supremo Tribunal Federal (STF) e nos demais tribunais. Foi aprovada em novembro pelo Congresso.

Policiais federais investigam um esquema de espionagem ilegal feita pela Agência Brasileira de Inteligência durante o governo Jair Bolsonaro. De acordo com as apurações, a Abin tentou favorecer familiares de Bolsonaro no esquema de espionagem. O ministro Alexandre de Moraes afirmou que "a organização criminosa infiltrada" na ABIN usou "métodos ilegais para a realização de ações clandestinas direcionadas contra pessoas ideologicamente qualificadas como opositoras".

O magistrado também havia dito que a ABIN foi usada na gestão bolsonarista para monitorar o caso Marielle Franco, ex-vereadora do Rio de Janeiro assassinada em 2018. Cerca de 30 mil pessoas foram monitoradas, informou o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, no começo do mês.

O portal UOL revelou em reportagem publicada em maio de 2021 que a Igreja Assembleia de Deus Vitória em Cristo e a editora Central Gospel, dirigidas por Malafaia, devem R$ 4,6 milhões em impostos.

Malafaia disse que pagou R$ 7 milhões em impostos desde 2018. Ele afirmou que parte dos débitos que possui é questionada na Justiça e na Receita. O pastor disse acreditar que o crescimento dos valores esteja associado a refinanciamentos da outra parte das dívidas e à expansão do número de funcionários por causa da abertura de mais de 40 templos desde 2019. "Bolsonaro não aumentou tributo de igreja nenhuma. Não teve aumento de carga tributária para ninguém", acrescentou Malafaia na época.

