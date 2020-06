Mandetta critica omissão de dados pelo Ministério da Saúde: “semana da maquiagem”

Ex-ministro ainda disse que Bolsonaro comete "erros primitivos" com relação à pandemia do coronavírus e classificou o incentivo do presidente à invasão de hospitais como "falta de respeito" edit

Revista Fórum - Em entrevista concedida ao portal UOL nesta segunda-feira (15), o ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, voltou a criticar o governo Bolsonaro por conta de sua atuação diante da pandemia do coronavírus.

Exonerado por não concordar com a imposição do uso da cloroquina para tratar a Covid-19 e por se colocar como defensor do isolamento social, Mandetta chamou a omissão de dados da doença por parte do Ministério da Saúde de “semana da maquiagem”.

“O vírus é nosso inimigo comum. Deveríamos estar organizados. A gente tentava falar uma língua só. Isso fragmentou a ponto de ter a semana da maquiagem, sem mostrar os números. É lastimável”, declarou.

