Mandetta criticou Onyx por demora em pagar auxílio emergencial

247 - O Ministério da Cidadania não consegue viabilizar com agilidade o pagamento dos trabalhadores informais inscritos no auxílio e mergencial, o que não passou em branco nas críticas do ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta.

Em uma de suas últimas entrevistas no cargo, Mandetta não poupou Onyx Lorenzoni pela demora, e deu uma alfinetada, informa a coluna Painel da Folha de S.Paulo. "O ministro Onyx, com toda essa proteção social, com os recursos chegando na mão das pessoas [...] isso ajuda muito não só as famílias, mas a economia".

Mandetta sugeriu ainda que o colega aproveitasse a rede assistencial que já existe e que, misteriosamente, o governo decidiu não usar, como os Crass [Centro de Referência de Assistência Social].

