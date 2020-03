Mandetta diz que em abril o sistema de saúde vai entrar em colapso

247 - Em videoconferência ao lado de Jair Bolsonaro com empresários, o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, afirmou que o sistema de saúde do país entrará em colapso no fim de abril, por conta da proliferação do coronavírus.

"O colapso é quando você tem o dinheiro, o plano de saúde, a ordem judicial, mas não tem onde entrar para se tratar", disse o ministro que voltou a afirmar que a queda no número de contaminação por coronavírus deverá ocorrer só em setembro.

"O vírus tem um padrão de transmissão muito competente, e que cada pessoa, quando em movimento normal, o vírus faz um espiral, uma curva de 90 graus, pega ar e sobe. Nós ainda não estamos nela. São Paulo está fazendo o início do seu redemoinho", declarou.

O ministro disse que o ritmo de contaminação vai ganhar velocidade e subir nos próximos 10 dias. "A gente deve entrar em abril e iniciar a subida rápida. Essa subida rápida vai durar o mês de abril, o mês de maio e o mês de junho, quando ela vai começar a ter uma tendência de desaceleração de subida", estimou.

Segundo Mandetta, no mês de julho, o contágio deve começar o "platô", ou seja, estabilizar e em agosto, esse platô vai começar a mostrar tendência de queda.

"Mais difícil do que fechar uma cidade, um supermercado e um shopping é saber o momento de reabrir. É preciso de uma série de informações para reabrir os locais com segurança", reforçou.