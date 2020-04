Mandetta perde apoio de ala militar após dar entrevista para a Globo

"Mandetta não poderia ter desafiado o presidente em público", disse um militar com assento no Planalto, em referência à entrevista do ministro Luiz Henrique Mandetta (Saúde) ao programa "Fantástico" edit

247 - Militares do governo que apoiavam a continuidade de Luiz Henrique Mandetta como ministro da Saúde ficam insatisfeitos com a entrevista dele ao programa "Fantástico". "Mandetta não poderia ter desafiado o presidente em público", disse um militar com assento no Planalto. "Não era isso o que havia sido combinado na semana passada". Os relatos foram publicados na coluna de Thaís Oyama, no portal Uol.

Mandetta chegou a limpar suas gavetas no ministério, há seis dias, após Jair Bolsonaro resolver demiti-lo. Porém o ministro chefe da Casa Civil, general Braga Netto, e o ministro da Secretaria de Governo, general Ramos, reverteram a decisão sob o argumento de que havia "denominadores comuns" entre as posições do presidente e do ministro.

Mandetta e Bolsonaro ainda não afinaram totalmente a comunicação sobre o coronavírus. O ministro defende o isolamento social, enquanto o ocupante do Planalto já violou as recomendações da Organização Mundial da Saúde (OMS) e saíu às ruas mais de uma vez para atos pró-governo.

O Brasil tem pelo menos 22,3 mil casos e 1.241 mortes provocadas pelo coronavírus.

