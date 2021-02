Mandetta rebate ACM Neto e diz que ele age como "maria-mole"

Um partido que não descarta nada, maria-mole, tudo pode ser, diz Mandetta sobre ACM Neto, criticando o presidente do DEM por falta de convicção e dubiedade edit

247 - O ex-ministro Luiz Henrique Mandetta (DEM) criticou as declarações do presidente do seu partido, ACM Neto, à Folha. “Ele não descarta nada, tudo pode ser. É tipo maria-mole, que vai pra um lado, vai pra outro”, afirmou o ex-titular da Saúde.

“É tudo dúbio. Sem nenhuma convicção. São palavras ao vento. Sem substância. [O partido] parece um bicho que tem uma cabeça para um lado, uma perna para outro”, completou, ao referir-se à entrevista à Folha, em que Neto disse que o DEM não estará com extremos em 2022, mas não descarta estar com Jair Bolsonaro.

A informação é do Painel.

