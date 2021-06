Mandetta rebate Guedes sobre suposta defesa da imunidade de rebanho

247 - O ex-ministro da Saúde Luiz Henrique Mandetta, em resposta ao ministro da Economia, Paulo Guedes, negou ter defendido em qualquer momento a imunidade de rebanho como estratégia de combate à Covid-19.

Guedes, segundo nota enviada por Mandetta a O Antagonista, "está confuso".

"A respeito de recente declaração do Ministro da Economia Paulo Guedes, afirmo que ele está confuso. Jamais defendi imunidade de rebanho ou isolamento vertical. Conforme vem sendo cabalmente demonstrado, essas teses infundadas, assim como a aposta em cloroquina, sempre foram defendidas pelo presidente da República e por seu gabinete paralelo de aconselhamento. O que eu defendi desde o primeiro momento foi o distanciamento social, para que pudéssemos ganhar tempo e preparar o sistema de saúde nacional, evitando que ele entrasse em colapso. Todas as minhas decisões e orientações no enfrentamento da pandemia foram baseadas nos consensos da comunidade científica internacional", diz a nota do ex-ministro.

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e saiba mais:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.