Mandetta se reúne com Moro para discutir aliança

Ex-ministro da Saúde é cotado para ser candidato a vice-presidente na chapa do ex-juiz suspeito Sergio Moro edit

Apoie o 247

ICL

247 - O ex-ministro da Saúde Luiz Henrique Mandetta se encontrará com o ex-juiz Sergio Moro (Podemos), declarado parcial pelo Supremo Tribunal Federal (STF) nos processos contra o ex-presidente Lula (PT) na Lava Jato, na próxima segunda-feira (17) para tratar de uma possível aliança, informa Guilherme Amado, do Metrópoles.

Após a fusão do DEM com PSL, que será formalizada em fevereiro em um novo partido, o União Brasil, Mandetta viu suas chances de ser candidato diminuírem. Uma ala do União Brasil quer o ex-ministro como o candidato a vice-presidente na chapa de Moro.

No entanto, Mandetta terá que enfrentar Luciano Bivar, futuro presidente do União Brasil, que também sonha em ser vice do ex-juiz.

PUBLICIDADE

Mandetta e Moro têm boa relação desde que eram ministros de Jair Bolsonaro (PL). De acordo com interlocutores, o ex-chefe da Saúde toparia ser vice do ex-magistrado.

O União Brasil terá o maior tempo de TV entre todos os partidos durante a campanha eleitoral. Desta forma, o apoio da sigla a Moro é visto como fundamental.

PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE