Mandetta sobre Bolsonaro: “a história vai dizer quem estava errado”

Em entrevista à jornalista Christiane Amanpour, da CNN Internacional, o ex-ministro da Saúde diz que “governantes só pensam na economia e em voltar ao trabalho”, como acontece no Brasil e nos EUA, e acredita que o Brasil será o país com mais casos de coronavírus no mundo edit

247 - O ex-ministro da Saúde Luiz Henrique Mandetta criticou a postura de Jair Bolsonaro no combate à crise do coronavírus nesta quarta-feira (13), durante entrevista à jornalista Christiane Amanpour, da CNN Internacional.

“Os governantes só pensam na economia e em voltar ao trabalho. Isso está acontecendo no Brasil e nos EUA, a comunidade latina nos EUA também está sofrendo. As favelas no Rio são lotadas, temos problemas respiratórios como tuberculose. A mensagem da OMS é confusa com essa população, eles precisam falar direto com elas, e não com políticos”, afirmou.

Mandetta lembrou que o presidente americano, Donald Trump, “voltou atrás em sua mensagem quando viu que o vírus poderia ser muito mortal nos EUA”.

“Infelizmente, ele [Bolsonaro] é um dos poucos líderes que continua mantendo esse discurso de que as pessoas devem voltar, e que as pessoas deveriam se preocupar com o trabalho, e que ficar em casa traz mais problemas do que sair, essa é a mensagem dele. Trump pelo menos voltou atrás em sua mensagem de dizer que era simplesmente uma gripe, e reconheceu o vírus”, completou Mandetta, que também falou de sua demissão do governo.

“Houve razões que levaram a esse ponto (a demissão), opiniões diferentes sobre situações iguais, eu não conseguia lidar com ele dizendo para as pessoas voltarem a trabalhar e dizendo que era uma simples gripe. Eu era ministro da Saúde, eu sigo a academia e os especialistas. Então, obviamente estamos em lados diferentes. Ele fez o que ele quis fazer, mas a história vai dizer quem estava errado e quem estava certo. Eu acredito que o Brasil pode se tornar o país com mais casos de coronavírus no mundo”, afirmou Mandetta.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.