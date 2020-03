Mandetta traça cenários graves para RJ e MG devido ao avanço do coronavírus

Em um dos cenários citados por ele na última segunda-feira (16), durante reunião com ministros do STF, e os presidentes da Câmara e do Senado, pacientes destes estados poderiam “invadir” os hospitais de São Paulo, uma vez que o sistema ali é mais aparelhado para atender aos casos ligados à covid-1 edit

247 - O Ministro da Saúde, Henrique Mandetta, traçou cenários extremante difíceis para os sistemas de saúde dos Estados de Minas Gerais e do Rio de Janeiro devido ao avanço dos novos casos do coronavírus no Brasil. Em um dos cenários citados por ele na última segunda-feira (16), durante reunião com os presidentes da Câmara e do Senado, Rodrigo Maia (DEM-RJ) e Davi Alcolumbre (DEM-AP), respectivamente, e ministros do Supremo Tribunal Federal (STF), pacientes poderiam “invadir” os hospitais de São Paulo, uma vez que o sistema ali é mais aparelhado para atender aos casos ligados à covid-19.

De acordo com o blog da Jornalista Mônica Bergamo, Mandetta também alertou para o fato do vírus poder se disseminar rapidamente nas favelas cariocas, uma vez que as condições insalubres e a proximidade das residências facilita a propagação da doença.

Maia também teria perguntado ao ministro porque medidas mais duras, especialmente em relação ao Rio de Janeiro, ainda não haviam sido tomadas, como a proibição da chegada de voos internacionais. Mandetta teria respondido que ainda não era o momento para adotar a medida.