Mandetta: uso da cloroquina contra covid-19 "se prestou muito para discurso político"

247 - O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, voltou a criticar indiretamente Jair Bolsonaro nesta quinta-feira, 16, ao falar que o uso da cloroquina para tratamento da covid-19 "se prestou muito para discurso político".

Em videoconferência sobre enfrentamento à covid-19, o ministro da Saúde afirmou que se viu diante de ministros sem conhecimento científico defendendo o uso da substância. Segundo ele, as informações científicas se resumem a estudos iniciais, que não têm aplicabilidade imediata.

"Eu fui numa reunião aqui com uma médica imunologista e um anestesista. Não era para eu ir, mas me chamaram para ir. Eu olhei os pares que estavam na mesa, ministros, nenhum tinha conhecimento de farmacologia, de fisiopatologia. Eu estava vendo eles convencerem leigos sobre aquela situação quando o palco daquela discussão seria no Conselho Federal de Medicina, com a Sociedade Brasileira de Imunologia, de Anestesia, de Pneumologia, enfim, de todos, para ver se haja um consenso, numa discussão de pares", afirmou.

O ministro confirmou que sua saída do Ministério acontecerá nesta quinta-feira (16) ou, no máximo, até a sexta (17).

