Manifestações do Fora Bolsonaro e Grito dos Excluídos acontecem em mais de 200 cidades

Manifestações contra o governo de Jair Bolsonaro e a 27ª edição do Grito dos Excluídos acontecem em mais de 200 cidades do Brasil e do Exterior edit

Rede Brasil Atual - As manifestações contra o governo de Jair Bolsonaro e a 27ª edição do Grito dos Excluídos vão ocupar as ruas de mais de 200 cidades do Brasil e do exterior nesta terça-feira (7). Realizadas desde 1995, em contraponto às manifestações oficiais que marcam o feriado da Independência, o Grito dos Excluídos soma-se novamente às manifestações da Campanha Nacional Fora Bolsonaro, organizada pelas frentes Povo Sem Medo e Brasil Popular, ao lado de centrais sindicais e movimentos populares. As manifestações do Fora Bolsonaro, o chamado #7SForaBolsonaro, estão programadas para ocorrer em todos os estados, no Distrito Federal e em oito países. Na cidade de São Paulo, a jornada de luta do Grito dos Excluídos começa com uma ação de solidariedade, organizada pela Pastoral do Povo de Rua, coordenada pelo padre Júlio Lancellotti.

O pároco e movimentos em defesa da população em situação de rua realizam na Praça da Sé, região central, às 10h, um café da manhã para cerca de 2 mil pessoas sem teto. Do local, eles seguem em um ato político com caminhada até a Igreja Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos, no Largo do Paissandu, distante pouco mais de um quilômetro.

Às 14h, o Grito dos Excluídos se soma às manifestações e pelo Fora Bolsonaro no Vale do Anhangabaú, também no centro histórico. A partir desse horário, a cobertura colaborativa dos protestos poderá ser acompanhada na TVT (canal digital 44.1 na Grande São Paulo), Rádio Brasil Atual (FM 98,9, São Paulo), Brasil de Fato e dezenas de veículos, sites e redes sociais independentes.

Orientações

O objetivo, segundo os movimentos, é disseminar o lema “Vida em Primeiro Lugar” e denunciar o aumento do desemprego, da fome, da carestia, do preço das tarifas de energia e da falta de comida no prato. E também defender a democracia”. A ação de solidariedade se repete em Brasília, onde o protesto será na Torre da TV e terá arrecadação de alimentos, às 9h. Na região se somarão aos protestos os milhares de indígenas que aguardam, há mais de uma semana, o julgamento da tese do marco temporal no Acampamento Luta Pela Vida.

Nos dois locais, principalmente, a organização pede aos manifestantes que sigam as orientações de segurança da coordenação dos protestos. Tanto na capital federal como na capital paulistana também são esperados os atos em prol do governo federal. Convocadas por Bolsonaro, há a ameaça de que esse movimento, de defesa do fechamento de instituições, invista em uma ruptura institucional. Em São Paulo ainda, o ato antidemocrático estará a pouco mais de 4 quilômetro, na Avenida Paulista, e, por conta da proximidade, os organizadores pedem que manifestantes não respondam às provocações de grupos bolsonaristas.

Medidas de segurança

Além disso, as manifestações do Fora Bolsonaro orientam que as pessoas estejam sempre em grupos, sobretudo na chegada e na dispersão dos atos. A recomendação é que, em casos de violência, se possível, os manifestantes se aproximem de pessoas que possam filmar ou fotografar o ocorrido para servir de prova testemunhal. Os movimentos garantem, porém, que a segurança das manifestações foi reforçada em reunião com a Polícia Militar.

Em razão da pandemia de covid-19, a coordenação também pede à população que participar das manifestações em todas as cidades que sigam os protocolos sanitários de distanciamento durante as passeatas, uso de máscaras, de preferência PFF2, e álcool em gel para higienizar as mãos.

O grito por Fora Bolsonaro está confirmado em todas as regiões do país, do Norte ao Sul e em oito países. A avaliação das entidades é que os protestos são fundamentais para aumentar a pressão popular pelo impeachment de Bolsonaro.

Onde terá manifestações do Fora Bolsonaro:

Norte

Acre

Rio Branco – Gameleira | 16h

Amazonas

Manaus – Bicicletada do Grito, Concentração no T1 | 15h (Horário de Brasília)

Manaus – Ato Central Av. Lourenço da Silva Braga Centro (Largo do Mestre Chico) | 15h (Horário de Brasília)

Humaitá – Praça da Matriz | 17h

Amapá

Macapá – Praça Veiga Cabral | 9h

Pará

Altamira – Em frente à Equatorial Energia | 8h

Belém – Largo do Redondo, Av. Nª Sra. de Nazaré com Trav. Quintino | 8h

Ourém – Praça do Terminal | 8h

Santarém – Praça da Matriz | 17h

Rondônia

Porto Velho – Centro Político Administrativo (CPA) na av. Farquar | 16h

Roraima

Boa Vista – Praça Fábio Marques Paracat | 7h30

Tocantins

Araguaína – Praça São Luís Orione | 7h

Nordeste

Alagoas

Arapiraca – Caminhada Praça da Igreja da Primavera | 14h

Delmiro Gouveia – Av. do Futuro | 8h

Maceió – Praça Sete Coqueiros | 9h

Olho D’água das Flores – Rua Santa Cruz | 17h

Bahia

Eunápolis – Praça do Gusmão | 15h

Feira de Santana – Em frente ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais | 7h

Ilhéus – Praça do Teotônio Vilela | 9h

Itapebi – Praça do Táxi | 9h

Itabuna – Em frente a Igreja Santa Rita de Cássia | 10h

Itacaré – Bairro Novo | 9h

Paulo Afonso – Praça da Tribuna | 9h

Porto Seguro – Ao lado da Rodoviária | 15h

Salvador – Praça do Campo Grande | 10h

Seabra – Praça da Bandeira | 17h

Senhor do Bonfim – Atos pelos Bairros da Cidade | 9h

Teixeira de Freitas – Praça dos Trabalhadores, antiga Praça Caravelas, Bairro Vila Vargas | 8h

Vitória da Conquista – Cortejo Praça Sá Barreto | 9h30

Ceará

Crato – Praça São Vicente | 8h

Fortaleza – Praça da Cruz Grande | 15h

Guaraciaba do Norte – Praça do Guaracy | 8h

Ipu – Praça de Iracema | 8h

Maranguape – R. Maranguape esquina com João Chimelo, Flamingo | 9h

Limoeiro do Norte – Av. Francisco Remígio, Mercadinho do Hugo, Estrada da Barragem | 16h

Tauá – Parque da Cidade | (Aguardando infos)

Tianguá – Bairro Terra Prometida | 8h

Maranhão

Açailândia – Praça dos Pioneiros | 19h

São Luís – Caminhada Vila Embratel – Praça das 7 Palmeiras (Traga 1 kg de Feijão) | 8h

São Luís – Carreata – Praça do Viva (Traga 1 kg de Feijão) | 8h

Imperatriz – Ato Político-Cultural no Residencial Dom Affonso Fellipe Gregory, Quadra de Esportes em frente à UFMA | 9h30

Paraíba

Cajazeiras – Igreja São João Bosco | 8h30

Campina Grande – Monumento Pioneiros do Açude Velho (com arrecadação de alimentos) | 9h

Remígio – Lagoa Parque | 9h

João Pessoa – Carreata e Caminhada Praça das Muriçocas – Miramar até Sesc Praia Cabo Branco | 9h

Patos – Praça João Pessoa em frente a sede do SINFEMP | 8h

Santa Rita – Praça do Chafariz Tibiri II | 9h

Sousa – Igreja Matriz | 17h

Pernambuco

Caruaru – Morro Bom Jesus | 14h

Ouricuri – Praça do Banco do Nordeste | 8h

Café da manhã e concentração na Praça da Juventude | 6h

Petrolina – Ato público Praça da Juventude | 8h

Recife – Praça do Derby até Pátio do Carmo | 10h

Piauí

Parnaíba – Mercado da 40 | 8h

Picos – Praça Félix Pacheco | 7h30

Teresina – Em frente à Assembleia Legislativa | 8h

Rio Grande do Norte

Natal – Caminhada Praça das Flores | 9h

Mossoró – Concentração na Cobal | 7h

Sergipe

Aracaju – Paróquia São José e Santa Tereza de Calcutá, Conjunto Marivan | 8h

Centro-Oeste

Brasília –

– Torre da TV (com arrecadação de alimentos) | 9h

Goiás

Alto Paraíso de Goiás – Concentração na BR no Disco Voador | 14h

Anápolis – Praça Dom Emanuel | 16h

Catalão – Feira próx. Prefeitura | 8h

Catalão – Carro de som nos bairros | A tarde toda

Catalão – Feira da Vila Liberdade | 19h

Goiânia – Praça do Bandeirante | 9h

Goiás – Carreata Coopar/Estádio de Futebol | 9h

Hidrolândia – Faixaço Praça do Cruzeiro | 8h

Itumbiara – Manifestação com recebimento de cestas básicas, Rotatória do Estádio JK | 9h

Jaraguá – Caminhada Praça N.S. do Rosário | 7h

Jataí – Praça Dyomar Menezes | 9h

Luziânia – Caravana para BSB concentração frente à Prefeitura | 7h

Pirenópolis – Faixaço Igreja Matriz | 17h

Rio Verde – Ato Político Cultural | Bairro Céu Azul | 15h

Uruaçu – Av. Col. Gaspar | 8h

Valparaíso de Goiás – Faixaço BR 040 | 16h30 (Ato unificado com Novo Gama)

Mato Grosso do Sul

Campo Grande – Caminhada Praça Ary Coelho | 15h

Dourados – Parque Antenor Martins | 14h30

Três Lagoas – Barracão da Ocupação São João | 14h

Mato Groso

Barra do Garças – Caminhada, café e conversa com a população em situação de rua | 7h

Cuiabá – Caminhada Fundação Bradesco | 16h

Rondonópolis – Caminhada Praça dos Carreiros | 7h

Várzea Grande – Conversa e entrega de cesta básica Acampamento dos sem teto no Ginásio Mapim | 9h

Sudeste

Espírito Santo

Aracruz – Barra do Sahy – Praça dos Corais | 8h

EVitória – Praça Getúlio Vargas | 8h30

Minas Gerais

Alfenas – Praça Dr. Emílio Silveira (antiga Rodoviária) | 15h

Barbacena – Praça da Rua Bahia | 10h

Belo Horizonte – Praça Afonso Arinos | 10h

Congonhas – passeata com concentração na Basílica | 10h30

Divinópolis – Praça Candidés | 15h30

Extrema – Praça Coronel Simeão (em frente à escola Odete Valadares) | 10h

Governador Valadares – Praça do Vigésimo | 8h

Itabira – Paróquia N. Senhora da Piedade | 9h

Itajubá – Praça Wenceslau Braz | 9h

Itaúna – Praça Vânia Marques | 9h

Itutinga – COHAB | 13h30

Juiz de Fora – Praça Santa Luzia | 10h

Lagoa Dourada – Largo da Igreja Matriz | 10h

Lavras – Portaria principal da UFLA | 14h

Mariana – Centro de Convenções | 9h

Ouro Preto – Praça Tiradentes | 8h

Poços de Caldas – Pista de Skate Conjunto Habitacional | 10h

Ponte Nova – Praça Palmeiras | 9h

Ribeirão das Neves – Praça de Justinópolis | 09h

São João Del Rei – Teatro Municipal | 10h

S. Lourenço – Calçadão II Próx. ao Parquinho | 15h

São Sebastião do Paraíso – Praça da Prefeitura | 15h

Tiradentes – Em Frente à Matriz | 16h

Três Pontas – Praça da Fonte | 15h

Uberaba- Praça Céu das Artes, Residencial 2000 | 10h

Uberlândia – Praça Sérgio Pacheco | 9h30

Rio de Janeiro

Búzios – Em frente ao Zanine (ao lado da Prefeitura) | 16h

Campos dos Goytacazes – Acampamento Cícero Guedes | 10h

Macaé – Paróquia São Pedro Na Fronteira | 9h30

Nova Friburgo – Centro Turístico | 10h

Petrópolis – Praça da Liberdade | 11h

Resende – Parque das Águas | 10h

Rio das Ostras – Praça dos 3 Morrinhos (Centro) | 13h

Rio de Janeiro – Uruguaiana/Presidente Vargas | 9h

Teresópolis – Tiro de Guerra | 10h

Valença – Grade da Catedral | 15h

Volta Redonda – Av. Sávio Cota de Almeida Gama, Retiro | 9h

São Paulo

Águas de Lindóia (ato unificado com Socorro) | 9h

Araraquara – Praça Santa Cruz | 10h

Assis – Praça da Igreja Catedral | 10h

Atibaia – Praça da Matriz | 16h

Baixada Santista – Ato Unificado Praça das Bandeiras, Gonzaga, Santos | 15h

Bauru – Câmara Municipal | 9h30

Bragança Paulista – Praça Raul Leme-Centro | 10h

Campinas – Largo do Rosário | 9h

Carapicuíba – Av. Governador Mario Covas 273 (em frente ao MC Donalds) | 18h (Ato unificado com Osasco)

Catanduva – Rua Maranguape esquina com João Chimelo, Flamingo | 9h

Cubatão – Paróquia Nossa Senhora da Lapa (Ato Unificado Baixada Santista) | 10h30

Fernandópolis – Praça da Matriz | 11h

Guarujá – Praça Horácio Laifer Jd. Tejereba (Ato Unificado Baixada Santista) | 9h30

Ilha Bela – Caminhada Praça da Mangueira | 15h

Indaiatuba – Ário Barnabé praça do lago em frente a Guarda municipal | 15h

Itanhaém – Paróquia Matriz Santana de Itanhaém (Ato Unificado Baixada Santista) | 12h

Jaguariúna – Centro Cultural | 10h

Jaú – Carreata Beco em frente ao Poupa Tempo) | 9h30

Jundiaí – Praça do Coreto da Matriz (Praça Floriano Peixoto | 14h30

Lençóis Paulista – Concha Acústica | 16h

Limeira – Praça Toledo Barros | 9h30

Mairiporã – Capela São João Batista, Estrada Pirucaia | 10h

Marília – Bicicletada – Praça da Emdurb | 16h

Marília – Praça Saturnino de Brito (em frente à Prefeitura) | 17h

Mogi das Cruzes – Caminhada Largo do Rosário | 10h30

Peruíbe – Paróquia São João Batista (Ato Unificado Baixada Santista) | 12h30

Piracicaba – Praça José Bonifácio, escadaria da Catedral | 8h

Praia Grande – Paróquia Santo Antônio (Ato Unificado Baixada Santista) | 10h30

Ribeirão Preto – Praça 7 de Setembro | 9h

Santos – Em frente ao Bom Prato, Art no Dique (Ato Unificado Baixada Santista) | 11h30

São Carlos – Praça do Mercadão | 10h

São José do Rio Preto – Rua José J. Gonçalves em frente ao CRAS do Pinheirinho | 9h30

São Paulo – Manifestações do Fora Bolsonaro e Grito dos Excluídos no Vale do Anhangabaú | 14h e Bicicletada Teatro Municipal | 13h30

São Vicente – Praça Barão do Rio Branco (Ato Unificado Baixada Santista) | 8h30

Socorro (Ato unificado com Águas de Lindóia) | 15h

Sorocaba – Parque das Águas, Jd. Abaeté | 15h

Tupã – Praça da Bandeira | 15h

Várzea Paulista – Av. Bertioga em frente ao BOA | 9h30

Sul

Paraná

Campo Magro – Nova Esperança | 9h30

Cascavel – PR – Em frente à Unioeste | (Aguardando infos)

Colombo – Praça Santos Andrade | (Aguardando infos)

Curitiba – Praça Santos Andrade | 16h

Guarapuava – Comunidade Santa Rita de Cássia, Bairro Residencial 2000 | 14h

Londrina – União da Vitória | 9h

Maringá – Estádio Willie Davis | 15h

Matinhos – Calçadão Beira Mar (Matinhos/Caiobá) | 9h

Pinhais – Praça Santos Andrade (Aguardando infos)

Renascença – Horta Comunitária Três Marias | 16h

Umuarama – Praça Miguel Rossaffa | 9h30

Santa Catarina

Florianópolis – Largo da Alfândega | 14h

Garopaba – Caminhada e Carreata – Rua Alvaro. E. Santos (Na Lata)

Joinville – Parque da Cidade (Setor Sambaqui, próx. Ponte do Trabalhador) | 14h

Mafra – Praça Laura Müller | 14h30

Timbó – Praça Frederico Donner, em frente a antiga Thapyoca-Timbó | 10h

Rio Grande do Sul

Alegrete – Parque Porto dos Aguateiros | 9h

Cassino – Arte Estação, Av. Rio Grande (Ato unificado com Rio Grande) | 14h

Caxias do Sul – Caminhada EMEF Castelo Branco | 14h

Erechim – R. Sidney Guerra com R. João Câncio Bastos próx. EE. São Vicente de Paula | 13h30

Passo Fundo- Praça da Capitão Jovino (praça da Imed) | 14h

Pelotas – Caminhada Paróquia São José, Bairro Fragata (Ato itinerante) | 8h

Pelotas – Mercado Público (Levar 1kg de Alimento e 1 Grito!) | 15h

Porto Alegre – Parque da Redenção/Espelho d’Água – Ato Ecumênico e arrecadação de alimentos | 11h e Caminhada Parque da Redenção/Espelho d’Água | 13h30

Praça XV | 15h

Santa Cruz do Sul – Praça do Bairro Santa Vitória (R. Abrelino Pedroso 321) | 9h

Santa Maria – Feira da Economia Solidária, Espaço Rádio Vozes da Esperança (João Veigas) | 8h30

Santa Maria – Caminhada Praça Saldanha Marinho | 14h

São Francisco de Assis – Praça da Independência | 14h

Torres – Praça XV | 15h

Vacaria – Praça Santa Teresinha | 14h30

No Exterior

Alemanha

Frankfurt – Ato “FORA BOLSONARO” na Flösser Brücke | 13h30 (horário local – Ato no domingo (05)) e Frankfurt – Piquenique “FORA BOLSONARO” em Frankfurt Am Main! | 16h (horário local – Ato no domingo (05))

Áustria

Viena – Prinz Eugen Strasse 26, 1.040 ) | 18h (horário local)

Bélgica

Bruxelas – Estação Central | 18h (horário local)

Espanha

Madri – em frente à embaixada brasileira

Barcelona – Font de Canaletes, Las Ramblas (Saída do Metro Plaza Cataluña) | 19h (horário local)

França

Paris – (Aguardando infos)

Inglaterra

Londres – (Aguardando infos)

Itália

Via di Monte Testaccio, 22 Alle 20.00 (Casa della Pace) | (aguardando infos)

Portugal

Lisboa – Praça D. Pedro IV (Rossio) | 18h30 (horário local)

Porto – Praça dos Leões em frente à Reitoria da Universidade do Porto | 18h (horário local)

