Manifestações no sábado podem fortalecer CPI da Covid e campanha Fora Bolsonaro

247 - Com manifestações em todo o país, incluindo as 27 capitais, as forças progressistas irão às ruas neste sábado (29) para reforçar a luta contra governo de Jair Bolsonaro e fortalecer a CPI da Covid.

As mobilizações, são na visão dos organizadores um passo importante na luta para afastar Bolsonaro da presidência da República.

As dimensões que a pandemia tomou no Brasil, o descontrole do governo no combate à crise sanitária e o aprofundamento da crise social unificaram as forças de esquerda e o movimento social quanto à necessidade de realizar protestos de rua. A avaliação dos organizadores das manifestações é que o impeachment pode ganhar força a partir da ocupação das ruas.

PT, PSOL, PC do B, PCB, PCO e UP declararam apoio à iniciativa e estão disparando chamados para os militantes. A organização dos protestos é de responsabilidade das frentes Povo sem Medo, Brasil Popular e Coalizão Negra por Direitos (que congregam dezenas de entidades).

Os organizadores estão reforçando as orientações de segurança para as pessoas que irão aos atos, como o uso de máscara adequada (do tipo PFF2) e a ordem de manter distanciamento nas passeatas, informa a Folha de S.Paulo.





