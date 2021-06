Manifestantes de 18 cidades protestam com velas em atos inter-religiosos contra governo Bolsonaro

247- Manifestantes de 18 cidades do Brasil se reúnem a partir desta segunda-feira (21) para atos inter-religiosos em memória das mais de 500 mil vítimas da Covid-19 no país. Os manifestantes acenderão velas e se somam à Campanha Nacional Fora Bolsonaro e pedem “vacina no braço e comida no prato”

Nesta segunda (21) as velas serão acesas nas cidades de Campo Grande, Corumbá e Ladário (MS); Campinas e São Paulo (SP); Manaus (AM); Rio de Janeiro (RJ); Maceió (AL); Natal (RN); Brasília (DF) e Goiânia (GO).

Cidades já confirmadas:

Dia 21/06

Online: 19:30 Escola de Fé e Política Waldemar Rossi pelo Facebook-facebook.com/efpwr –

1) Campo Grande- MS 18h, Praça do Rádio Clube – Rua Padre João Crippa,

2) Campinas 17:30 Escadaria do Paço Municipal

3) Corumbá e Ladário MS 17:30 Em Frente ao Cemitério Santa Cruz

4) São Paulo - 18h Largo da Memória Anhangabaú; 18:30 Paroquia Nossa Senhora Aparecida Av. Cupece 5347 Jardim Miriam; 19h Escadaria Mascarenhas de Moraes, Sapopemba

5) Manaus- AM 18h, Local: Escadarias da Catedral Metropolitana de Manaus Nossa Senhora da Conceição

6) Rio de Janeiro 18h Cinelandia7) Natal – RN 16h Ponta Negra - concentração no Cemitério Público de Ponta Negra (Rua Poeta Jorge Fernandes, s/n)

8) Corumbá/MS - 17h 30min em frente ao Cemitério Santa Cruz;

9) Maceió - às 𝟭𝟴𝗵, na Praçã dos Martírios, Centro de Maceió;

10) Brasília 17:30 na Torre de TV –

11) Goiânia- GO 17h Escadaria da Praça Universitária - Valminandes

22/06

Online 19h transmissão pelo https://www.facebook.com/cddhpetropolis

1) Porto Alegre 18h Monumento ao Expedicionário – Parque da Redenção;

2) Caetés – PE Praça Frei Damião, 18h

Dia 24/06

São Paulo – 17:30 Largo Santa Angela – Vila Moraes

Dia 25/06

1) Chapecó - SC

2) Joinville - SC

3) Florianópolis - SC

4) Diadema, 18h, Praça da Igreja Matriz

Dia 26/06

5) São Bernardo 20h Vigília no Sindicato dos Metalúrgicos do ABC

