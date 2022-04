Manifestantes vão às ruas no sábado para pedir 'Bolsonaro Nunca Mais'

Apoie o 247

Rede Brasil Atual - A Campanha Fora Bolsonaro, que aglutina movimentos populares, feministas, sindicais, estudantis e entidades, convoca para este sábado (9) o ato “Bolsonaro Nunca Mais”, que deverá ocorrer em diversas cidades brasileiras.

Segundo a organização, o objetivo é levar de volta o povo às ruas para protestar contra o governo de Jair Bolsonaro. Os novos aumentos nos preços dos combustíveis e do gás de cozinha, na contas de luz, dos alimentos, do aluguel e dos medicamentos estão trazendo grande impacto sobre a vida da população, sobretudo a mais pobre. Na semana passada, o governo autorizou aumento de 11% em mais de 13 mil tipos de medicamentos.

A política econômica por trás da alta dos preços e do desemprego colocou o Brasil novamente no Mapa da Fome da ONU. Enquanto cerca de 20 milhões de brasileiros estão em situação de insegurança alimentar, sem saber se terão o que comer, não existe nenhuma proposta de geração de emprego e proteção aos mais pobres.

Para completar, o governo está mergulhado em denúncias de corrupção. As mais recentes envolvem o Ministério da Educação (MEC), uma das pastas mais importantes do governo.

Primeiro foi a denúncia de desvios de recursos, privilegiando municípios indicados por pastores amigos do presidente da República, com anuência do então ministro da Educação, Milton Ribeiro, que acabou exonerado. E no fim de semana, a de licitação fraudulenta para compra de ônibus escolares, com preços acima do mercado. O pregão, que teria ocorrido ontem (5), foi barrado pelo TCU até que o caso seja devidamente investigado.

