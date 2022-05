“Manifestou que as Forças Armadas estão comprometidas com a democracia”, diz Fux sobre reunião com ministro da Defesa

Luiz Fux disse que Paulo Sérgio Oliveira se reunirá também com o presidente do TSE, Edson Fachin edit

Apoie o 247

ICL

247 - Após se reunir com o ministro da Defesa, Paulo Sérgio Oliveira, o presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Luiz Fux, disse que Oliveira garantiu que as "Forças Armadas estão comprometidas com o processo eleitoral e com a democracia".

O encontro veio em meio a tensão na Praça dos Três Poderes, motivada pelo indulto concedido por Jair Bolsonaro ao deputado federal Daniel Silveira, e a declaração do ministro Luís Roberto Barroso, do STF, de que as Forças Armadas estão sendo "orientadas a atacar e desacreditar o processo eleitoral".

Ao abrir sessão do STF desta quarta-feira, 4, Fux disse que o general se reunirá também com o presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Edson Fachin.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE