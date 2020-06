Manipulação de dados sobre Covid-19 gera 'péssima' repercussão internacional, diz ministro do STF Marco Aurélio

Na tentativa de esconder a trágica realidade da pandemia de Covid-19 no Brasil, o governo Bolsonaro maquiou dados e censurou a divulgação de informações sobre o número de mortos. "Até que ponto não há manipulação, se a ótica é no sentido de omitir, né?", questionou ministro do STF Marco Aurélio Mello edit

247 - O ministro Marco Aurélio Mello, do Supremo Tribunal Federal (STF), afirmou nesta segunda-feira (8) em entrevista à TV Globo que a mudança do governo na divulgação dos dados do coronavírus no Brasil causa "péssima" repercussão internacional, além de "insegurança".

O governo passou a excluir os dados totais sobre óbitos e divulga somente os dados referentes às últimas 24 horas.

A decisão do governo gerou críticas de diversas entidades da sociedade no Brasil e em outros países e também em diversos setores políticos.

"A repercussão internacional é péssima, porque isso revela um elemento que deságua na insegurança. Você não tem concretude quanto ao que é divulgado. Isso é horroroso, o investidor estrangeiro, meu Deus do céu, isso não passa pela cabeça dele. Se se omite quanto a isso e quanto a outros aspectos, né, também vai ocorrer", afirmou o ministro do STF Marco Aurélio Mello.

Na entrevista, o ministro também questionou se a conduta do governo poderia representar uma eventual manipulação de dados, informa o G1.

"Até que ponto não há manipulação, se a ótica é no sentido de omitir, né? Manipulação é mais fácil que a omissão, chama menos a atenção", afirmou.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.