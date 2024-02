Manobra de Bivar fracassa e União Brasil mantém convenção para definir novo presidente do partido

Apoie o 247

247 -O atual presidente do União Brasil, Luciano Bivar, fracassou em sua tentativa de cancelar a convenção nacional, marcada para esta quinta-feira (29), que deve eleger o advogado Antônio Rueda como novo líder da legenda, diz a coluna Painel, da Folha de S. Paulo. O atual secretário-geral, o ex-prefeito de Salvador ACM Neto, também está cotado para assumir a posição de vice-presidente.

A tensão atingiu seu ápice quando Bivar, buscando cancelar a convenção, foi contestado por nomes de peso do partido, incluindo ACM Neto e o presidente da Câmara Municipal de São Paulo, Milton Leite. “Sem conseguir um acordo, Bivar fez um pronunciamento aos presentes e afirmou que a decisão de cancelar foi para preservar o partido, para que não haja judicialização, e que a nova data seria necessária para sanar erros formais”, destaca a reportagem.

ACM Neto, porém, contestou Bivar e afirmou que o pedido de antecipação da convenção já havia sido encaminhado ao STF (Supremo Tribunal Federal). Ele também destacou que Bivar estava ciente desse fato. Os membros da comissão instituidora, então, aprovaram recurso apresentado pela maioria absoluta da Executiva do partido contra o cancelamento da convenção.

