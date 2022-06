Manoel Dias: “Bolsonaro comete crime de lesa-pátria permanente”

Para ex-ministro do Trabalho e presidente do PDT de Santa Catarina, a extrema direita vai “tentar de todas as maneiras inviabilizar as eleições e criar uma crise” edit

247 - O presidente estadual do PDT de Santa Catarina e ex-ministro do Trabalho, Manoel Dias, participou do programa Giro das Onze, da TV 247, em que falou sobre a aliança com o PT no estado e falou sobre a conjuntura política e eleitoral.

“Estamos vivendo um momento gravíssimo da vida nacional. O golpe contra a presidente Dilma foi de extrema direita e o Bolsonaro representa a sectarismo da política. Bolsonaro comete crime de lesa-pátria permanente, ferindo a nossa soberania”, afirmou o ex-ministro, advertindo que a extrema direita vai “tentar de todas as maneiras inviabilizar as eleições e criar uma crise”. “Temos que ficar bem atentos”, disse.

A legenda decidiu permanecer na coalizão de partidos de centro-esquerda em apoio à pré-candidatura de Décio Lima (PT).

“Nós estamos há dois anos construindo essa frente popular. Uma frente de esquerda em que conseguimos reunir oito partidos. A última vez que conseguimos fazer isso foi há quase 20 anos, quando elegemos o companheiro Sérgio Grando, do PCB, prefeito de Florianópolis”, lembrou o ex-ministro.

Segundo ele, “é fundamental a unidade nacional e se o Brasil não consegue fazer, nós vamos fazer aqui e damos o exemplo”.

Questionado sobre como ficaria o palanque nacional, já que o pré-candidato do PDT é Ciro Gomes, Manoel Dias afirmou que “estamos buscando a unidade na escolha dos candidatos para não criar nenhum atrito ou dificuldade”.

O ex-ministro rebateu a tese de que a região é um reduto da direita conservadora. “Essa história de que Santa Catarina é tudo de direta não é verdade. Brizola ganhou aqui com 85%. Lula quando foi candidato fez mais de 50%. A esquerda elegeu o prefeito de Blumenau, Joinville, Chapecó, Criciúma. Essa unidade agora vai emocionar”, disse.

