Manuela D'Ávila e família são alvos de ameaças de estupro e de morte por meio das redes sociais

247 - A ex-deputada federal Manuela D'Ávila (PCdoB), que desistiu de concorrer ao Senado em função de uma série de ataques e ameaças, usou as redes sociais para denunciar que ela, a filha Laura, de apenas seis anos, e a mãe, Ana Lúcia Pinto Vieira, voltaram a ser alvos de novas ameaças por meio das redes sociais. Nas postagens, com linguagem de baixo calão, um internauta diz que vai estuprar a ex-parlamentar e afirma desejar a morte de Laura e de Ana Lúcia, além de ameaçar "esquartejar" o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

“Ser uma mulher pública no Brasil é ser ameaçada permanente. É escolher um lugar para o medo, outro para a coragem, outro lugar para fingir ignorar. Ser mulher pública é conviver com a ameaça de estupro como correção pela coragem, com a ameaça de morte como silenciador", postou Manuela no Instagram junto com um print das ameaças. "Essa é mais uma das ameaças que eu, minha filha e também minha mãe sofremos", completou.

Personalidades como a deputada federal Luiza Erundina (PSOL-SP), a pré-candidata ao Congresso Nacional Erika Hilton (PSOL-SP), a ativista indígena Sônia Guajajara e a artista Fernanda Takai, também recorreram às redes sociais para manifestar apoio a Manuela e repudiar as ameaças.

