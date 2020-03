Maranhão registra 1º caso do coronavírus.

Enquanto o Ministério da Saúde anunciou que todo o país está sob o status de transmissão comunitária do coronavírus, o Maranhão foi o último estado do Nordeste a confirmar a doença. Roraima é o único estado a não confirmar a COVID-19 edit

Sputnik - Estados brasileiros somam 986 infectados do vírus, enquanto saldo de mortos é de 11 no país. Roraima é o único estado a não confirmar a COVID-19.

A informação foi passada ao público pelo governador do estado, Flávio Dino, em sua conta no Instagram, como é visto abaixo.

Transmissão comunitária

Enquanto o Ministério da Saúde anunciou que todo o país está sob o status de transmissão comunitária do coronavírus responsável pela COVID-19, o Maranhão foi o último estado do Nordeste a confirmar a doença.

O status, declarado ontem (20), seria uma medida com vista a facilitar as ações do governo , de acordo com o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, publicou o portal G1.

Tal status significa que não é mais possível determinar a origem da infecção, podendo contaminar pessoas que não viajaram ou tiveram contato com os que chegaram de fora.

Enquanto se propaga o coronavírus , secretarias estaduais de Saúde contaram 986 casos confirmados da infecção, além de 11 mortes, duas no Rio de Janeiro e nove em São Paulo.

É válido ressaltar que até o momento Roraima é o único estado a não registrar a doença.