Marcelo Álvaro Antônio e Luiz Eduardo Ramos quase saíram no tapa na porta do gabinete de Bolsonaro

Segundo o jornalista Robson Bonin, Álvaro Antônio, que foi demitido, e o general Ramos se encontraram entrada do gabinete de Jair Bolsonaro, no Palácio do Planalto, começaram a discutir e quase saíram no braço edit

247 - O agora ex-ministro do Turismo Marcelo Álvaro Antônio quase foi às vias de fato com o ministro da Secretaria de Governo, general Luiz Eduardo Ramos, nesta quarta-feira (9), no Palácio do Planalto.

Segundo o jornalista Robson Bonin, da revista Veja, Álvaro Antônio, que acusava Ramos de negociar seu cargo com os partidos do centrão no Congresso, acabou encontrando o desafeto na entrada do gabinete de Jair Bolsonaro, no terceiro andar do palácio, nesta quarta.

"Os dois começaram a discutir, o entrevero evoluiu rapidamente para os berros e os dois quase saíram no braço, segundo testemunhas revelaram ao Radar", afirmou o jornalista.

Após a discussão, Marcelo Álvaro Antônio foi demitido do cargo por Jair Bolsonaro. O presidente da Embratur, Gilson Machado, seria o nome mais cotado para assumir a pasta

