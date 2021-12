Marcelo Calero denuncia crimes de advocacia administrativa e improbidade na interferência de Bolsonaro no Iphan

Neste sábado, a Justiça Federal atendeu pedido do MPF e do deputado licenciado e determinou o afastamento da presidente do Iphan, Larissa Rodrigues Peixoto Dutra edit

247 - O deputado federal licenciado Marcelo Calero, secretário municipal de Governo e Integridade Pública do Rio de Janeiro, afirmou que há crime de advocadia administrativa praticada no govenro de Jair Bolsonaro em benefício do empresário Luciano Hang, dono das lojas Havan.

"Em 2020, com os indícios q surgiam de interferência no IPHAN, eu já havia ingressado com 2 representações na PGR, sem resposta, claro: crime de advocacia administrativa praticado por Luciano Hang e Bolsonaro; e improbidade administrativa contra Bolsonaro, Braga Netto e Hang", afirmou Calero pelo Twitter.

Neste sábado (18), a Justiça Federal do Rio de Janeiro aceitou o pedido do Ministério Público Federal (MPF) e de Calero e determinou o afastamento da presidente do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), Larissa Rodrigues Peixoto Dutra.

Em junho do ano passado, a Justiça já havia suspendido provisoriamente a nomeação de Larissa como presidente do Iphan, depois que o MPF considerou haver "nulidade do ato administrativo por desvio de finalidade e falta de capacitação técnica".

A ação popular foi proposta também por Marcelo Calero, deputado federal licenciado, atual secretário municipal de Governo e Integridade Pública do Rio de Janeiro e ex-ministro da Cultura no governo de Michel Temer.

