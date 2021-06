Marcelo Freixo vai a Pernambuco conhecer políticas sociais de seu novo partido

247 - Agora no PSB, Marcelo Freixo foi à capital pernambucana, Recife, onde manteve contato político com autoridades de seu novo partido.

Ele foi recebido em jantar na casa do prefeito de Recife, João Campos, com a bancada do partido na Câmara dos Deputados.

O deputado carioca buscou conhecer programas sociais da capital pernambucana, e se mostrou especialmente interessado em propostas para microempreendedores, informa a Coluna do Estadão.



Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e saiba mais:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.