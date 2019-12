Marcelo Odebrecht é demitido da própria empresa

Herdeiro da Odebrecht e ex-presidente da empresa, Marcelo Odebrecht foi demitido do grupo nesta sexta-feira (20), por meio de um comunicado interno assinado pelo atual presidente da companhia, Ruy Sampaio. Marcelo ainda mantém “os mesmos direitos, deveres e tratamento conferidos aos demais acionistas diretos e indiretos” edit

247 - O ex-presidente e herdeiro da Odebrecht, Marcelo Odebrecht, foi demitido do grupo nesta sexta-feira. Em comunicado interno ao qual a colunista Bela Megale, do O Globo, teve acesso, o atual presidente da companhia, Ruy Sampaio, afirma que “a partir desta data Marcelo Odebrecht não é mais integrante da Odebrecht S. A. e, portanto, não poderá mais utilizar os serviços de qualquer natureza e a qualquer título prestados por integrantes da Companhia”.

Ainda de acordo com o comunicado, Marcelo terá “os mesmos direitos, deveres e tratamento conferidos aos demais acionistas diretos e indiretos”. Ele já estava afastado de qualquer função executiva desde que foi preso em 2015,

Esta semana a informação de que Marcelo Odebrecht disparou uma série de e-mails com denúncias e críticas contra familiares, incluindo o pai Emílio Odebrecht, e altos executivos do grupo repercutiu na mídia. Nos emails ele, que é delator da Lava Jato, afirma que a atual crise da empresa, que enfrenta uma recuperação judicial, decorre de decisões tomadas pelo cúpula do grupo enquanto encontrava-se preso pela Lava Jato.

Tais mensagens teriam sido a razão da demissão, que agravou o desgaste na relação com o pai, Emílio. Mas, segundo a jornalistas, também houve pressão dos monitores do Ministério Público e do Departamento de Justiça dos EUA (Doj) para que ele fosse afastado para que se concluísse o processo de monitoramento na empresa.

Segundo fontes, além do salário, Marcelo Odebrecht perderá o motorista que o serve, assim como perderá o direito a ter um advogado interno da empresa.