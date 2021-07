Marcelo Queiroga fará pronunciamento em rede nacional nesta quarta (28)

247 - O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, fará pronunciamento nesta quarta-feira (28), em rede nacional de rádio e TV, às 20h30 (horário de Brasília). A informação é do Poder360.

O pronunciamento, que é o primeiro desde que assumiu a pasta, acontece em meio a suspensão da aplicação de vacinas por falta de imunizantes em diversos estados e o aumento de contaminações pela variante delta do coronavírus.

O Ministério da Saúde tem se posicionado sobre a possibilidade de reduzir o intervalo de aplicação entre as duas doses da Pfizer, que atualmente é de 90 dias. A perspectiva é que os imunizados recebam o reforço de vacina com 21 dias, como consta a bula. No entanto, o ministro da Saúde comunicou que só depois da distribuição da 1ª dose em todos os adultos que será avaliada a redução do intervalo.

