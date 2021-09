Marcelo Ramos defende anulação de alta do IOF pela Câmara: “maldade com o povo brasileiro”

Ramos afirma que o decreto do governo federal é uma “maldade com o povo brasileiro”, pois atinge principalmente as classes menos favorecidas edit

247 - O deputado federal Marcelo Ramos (PL-AM), vice-presidente da Câmara dos Deputados, defendeu que a Casa deve anular o aumento da alíquota do IOF (Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro ou relativas a Títulos ou Valores Mobiliários) estabelecida por Jair Bolsonaro.

Ramos afirma que o decreto do governo federal é uma “maldade com o povo brasileiro”, pois atinge principalmente as classes menos favorecidas.

“O IOF é um tributo que de forma transversal incide muito duramente no bolso da classe média e dos mais pobres", afirmou o parlamentar em entrevista ao Poder 360.

"O IOF incide sobre empréstimo consignado dos servidores públicos e dos aposentados, incide sobre o financiamento da casa própria e mesmo nas operações com moeda estrangeira, ele acaba refletindo no preço da vacina, no preço do medicamento e mais uma vez atingindo o bolso dos mais pobres”, acrescentou.

