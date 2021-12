Marcelo Ramos oficializa desfiliação do PL: "vida que segue"

“Fica o sentimento de gratidão e respeito por todos com quem convivi no partido durante esses 6 anos de filiação. Vida que segue”, afirmou o parlamentar edit

Apoie o 247

ICL

247 - O vice-presidente da Câmara dos Deputados, Marcelo Ramos, oficializou a sua saída do PL nesta quinta-feira (23).

“Fica o sentimento de gratidão e respeito por todos com quem convivi no partido durante esses 6 anos de filiação. Vida que segue”, afirmou o parlamentar em seu pronunciamento.

Ramos pediu para sair do partido depois da filiação de Jair Bolsonaro. O pedido foi autorizado pelo presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Roberto Barroso, assegurando o mandato do deputado.

PUBLICIDADE

Crítico do governo federal , Ramos afirmou que a entrada de Bolsonaro na legenda levou a uma “mudança de rumos” da legenda.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE