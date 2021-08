Marcelo Ramos: "Os bancos públicos não são bancos do presidente"

"Os bancos públicos não são bancos do presidente, são bancos do Estado brasileiro”, disse o deputado federal Marcelo Ramos, vice-presdiente da Câmara edit

247 - O deputado Marcelo Ramos (PL-AL), vice-presidente da Câmara, comentou a articulação de um manifesto de empresários e banqueiros pelo fim da crise institucional e criticou Jair Bolsonaro após a Caixa e o Banco do Brasil terem ameaçado deixar a Febraban.

"Os bancos públicos não são bancos do presidente, são bancos do Estado brasileiro”, escreveu Marcelo Ramos em sua página no Twitter.

“O BB [Banco do Brasil] e a CEF [Caixa Econômica Federal] também deveriam ter interesse na estabilidade das instituições democráticas e na independência e harmonia entre os Poderes", disse.

