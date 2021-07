Marcelo Ramos rebate Bolsonaro: "Quem votou a favor foram os filhos dele, tanto na Câmara quanto no Senado"

247 - O vice-presidente da Câmara dos Deputados, Marcelo Ramos (PL-AM), rebateu às acusações de Jair Bolsonaro de que ele seria o responsável pela aprovação do fundo eleitoral de R$ 5,7 bilhões para 2022, previsto dentro da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO).

Em entrevista ao Congresso em Foco, Ramos afirmou que Bolsonaro tenta fugir de assumir capital político pelo texto da LDO. "Ele deveria é dizer que vai vetar, mas vai tentar arrumar alguém para responsabilizar também... porque é típico dele e dos filhos correr das suas responsabilidades e obrigações", afirmou.

O parlamentar classificou os comentários de Bolsonaro de "palavras ao vento": "Ainda vale a pena lembrar que eu não voto na matéria porque eu presidi a sessão. Quem votou a favor foram os filhos dele, tanto na Câmara quanto no Senado", rebateu. "Essas palavras ao vento não vão transferir responsabilidades. Assuma as suas."

Na porta do hospital Vila Nova Star, onde teve alta na manhã deste domingo (18), Bolsonaro disse que a aprovação foi de responsabilidade do vice-presidente da Câmara. "O responsável por aprovar isso aí é o Marcelo Ramos (PL), lá do Amazonas, o presidente", disse. "Ele que fez isso tudo, porque se tivesse destacado, talvez o resultado tinha sido diferente. Então cobre em primeiro lugar do Marcelo Ramos".

Ramos ainda disse que Bolsonaro tenta fugir da responsabilidade diante da pandemia e se dependesse dele, "não é responsável por nenhuma das mais de 530 mil pessoas mortas na pandemia, nem por 15 milhões de desempregados, nem por 19 milhões de brasileiros com fome e nem mesmo pela escandalosa tentativa de roubo na compra de vacinas."

