Marcelo Uchôa: Bolsonaro comete novo crime de responsabilidade ao não responder à CPI sobre denúncias de Luis Miranda

247 - O jurista Marcelo Uchôa afirmou que Jair Bolsonaro cometeu novo crime de responsabilidade ao não responder à CPI da Covid sobre as denúncias do deputado Luis Miranda (DEM) sobre caso de corrupção na compra superfaturada da vacina Covaxin.

“Não é só baixaria, é mais um GRAVÍSSIMO crime de responsabilidade (Art. 85, inciso V, da CF; quiçá incisos II e VII)”, escreveu Uchôa nas redes sociais.

“Não é só pela nossa vida, não é só pelo Brasil. Pelo bem da humanidade alguém precisa domar esse crápula e meter no xadrez. Basta”, escreveu em outra postagem no Twitter.

"Caguei para a CPI da Covid"

Em live transmitida nas redes sociais, nesta quinta-feira, 8, Jair Bolsonaro atacou os senadores da CPI da Covid, insultando os responsáveis pela comissão no Senado. Ironizando a questão da corrupção envolvendo a compra de vacinas no Ministério da Saúde, ele afirmou: “agora sou corrupto sem ter gasto um centavo com vacina”.

Falando sobre a CPI, ele declarou: “eu não vou responder nada para esse tipo de gente, em hipótese alguma”. Segundo ele, os senadores “não estão preocupados com a verdade e sim em desgastar o governo, porque, o Renan [Calheiros, relator da comissão], por exemplo, é aliadíssimo do Lula”.

Bolsonaro atacou a cobrança feita pela cúpula da CPI da Covid para que desse uma resposta sobre as acusações feitas pelo deputado Luis Miranda (DEM), que acusou o escândalo da compra superfaturada da Covaxin no Ministério da Saúde.

“Hoje foi o Renan, o Omar [Aziz, presidente da CPI] e o saltitante [Randolfe Rodrigues, vice-presidente da CPI] fizeram uma festa na Presidência, entregando documento para eu responder. Sabe qual é a minha resposta? Caguei para CPI, não vou responder nada”, afirmou.

