Marcelo Uchôa: Bolsonaro já deu muitos motivos para o impeachment

247 - O jurista Marcelo Uchôa, em conversa com a TV 247, comentou a atitude irresponsável de Jair Bolsonaro que, mesmo sabendo da recomendação de autoridades da Saúde para isolamento por ter estado em contato com pessoas com coronavírus e ter vindo do exterior recentemente, foi ao encontro de apoiadores no último domingo (15).

Uchôa acredita que Jair Bolsonaro não tem plena saúde mental, mas disse que, caso seja são, cometeu crime por colocar em risco a saúde de seus apoiadores. “Se ele for, por uma junta médica, considerado incapaz ele pode até vir a ser inimputável em relação a isso, mas se ele é realmente são ele pode estar cometendo crime. Você não pode, de consciência, sair contaminando as pessoas. Ele tem a noção de que ele esteve em contato com pessoas que, de forma comprovada, estão com coronavírus. O fato é que se ele teve contato com alguém com coronavírus, veio do exterior e está em isolamento, ele não pode sair infectando as pessoas. Isso é grave”.

“É difícil elencar todos os momentos em que o presidente Bolsonaro deu cabimento para o impeachment. Hoje ele infringiu a lei. Ele veio do exterior com um diagnóstico que pode ter sido de coronavírus, esteve em contato com pessoas infectadas, entretanto ele rompeu o isolamento e foi se encontrar com pessoas. Ontem também, com o agravamento de ter pedido o fechamento do Congresso e do STF”, disse também.

Nesta segunda-feira (16), o jurista Miguel Reale Júnior defendeu que o Ministério Público peça que Jair Bolsonaro seja submetido a uma junta médica para saber se ele teria sanidade mental para o exercício do cargo.

Para Marcelo Uchôa, Bolsonaro sofre sim de algum tipo de deficiência mental. “Eu não duvido que se for estabelecida uma junta médica para avaliar o estado de saúde mental do presidente do Brasil, vá chegar a uma conclusão de que o presidente do Brasil tem alguma deficiência. A saúde mental do presidente do Brasil é claramente algo fora do controle. Você vê que das últimas semanas para cá ele está cada vez mais atordoado, violando regras que ele mesmo estabelece e gerando incerteza para o país inteiro”.

