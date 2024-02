Marcelo Uchôa: 'que seja imediatamente providenciada a perda do mandato de Mourão'

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 - O jurista Marcelo Uchôa cobrou a perda de mandato do senador Hamilton Mourão (Republicanos-RS) após o parlamentar defender a reação de militares contra a investigação da Polícia Federal (PF), que apura um esquema de tentativa de golpe defendido principalmente por Jair Bolsonaro (PL) e aliados.

"O senador Mourão esqueceu que não estamos mais em 2022. Incitar as forças armadas a aplicar um golpe contra a democracia não cola mais. Que seja imediatamente providenciada a cassação desse golpista", afirmou Uchôa. >>> Glauber vai pedir cassação de Mourão por incitar reação militar à prisão de militares golpistas

continua após o anúncio

O estudioso reforçou que a tentativa de golpe não aconteceu de forma espontânea. "Nunca foi só uma turba desorientada, com quebra-quebra generalizado, no dia 8 de janeiro. Foi tentativa real de golpe. A conspiração tá provada em textos, áudios e até mesmo vídeo com a presença de Bolsonaro e gangue. Agora é esperar cadeia pra esse bando de traidores da pátria".

O senador Mourão esqueceu que não estamos mais em 2022. Incitar as forças armadas a aplicar um golpe contra a democracia não cola mais. Que seja imediatamente providenciada a CASSAÇÃO desse golpista. pic.twitter.com/lqGA2azRZX continua após o anúncio February 8, 2024

Nunca foi só uma turba desorientada, com quebra-quebra generalizado, no dia 8 de janeiro. Foi tentativa real de GOLPE. A conspiração tá provada em textos, áudios e até mesmo vídeo com a presença de Bolsonaro e gangue. Agora é esperar cadeia pra esse bando de TRAIDORES DA PÁTRIA. continua após o anúncio February 8, 2024

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: