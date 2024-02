Marcelo Uchôa repudia tentativas de golpe após nova operação da PF: 'nunca foi tão oportuno recordar a Ditadura Militar'

Apoie o 247

247 - O jurista Marcelo Uchôa fez nesta quinta-feira (29) um alerta para a gravidade das tentativas de golpe no Brasil durante o governo Jair Bolsonaro (PL). Em nova operação da Polícia Federal (PF), os empresários Joveci Xavier de Andrade e Adauto Lúcio Mesquita foram presos por suspeita de financiamento dos atos golpistas do 8 de janeiro de 2023, quando bolsonaristas invadiram o Congresso, o Planalto e o Supremo Tribunal Federal (STF).

"Nunca foi tão oportuno lembrar da ditadura de 64 como hoje. Se o Brasil tivesse feito sua transição política do jeito certo (com memória, verdade, justiça, reparação e reformas institucionais) jamais um deputado teria ousado homenagear um torturador, jamais teria havido um 8JAN", escreveu o estudioso na rede social X.

De acordo com as investigações, a tentativa de golpe no governo Bolsonaro previa a prisão dos ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes, além do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG). Entre os alvos da operação estão Braga Netto, Augusto Heleno e Paulo Sérgio Nogueira, todos generais e antigos assessores de Jair Bolsonaro.

Ex-comandantes do Exército, Paulo Sérgio Nogueira, e da Marinha, Almir Garnier Santos, também foram alvos de mandados de busca e apreensão. Há mandados de prisão contra os coronéis Bernardo Romão Corrêa Netto e Marcelo Costa Câmara; e o tenente-coronel Rafael Marins de Oliveira, todos militares da ativa.

