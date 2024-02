Marcelo Uchôa: “Temer não para de minimizar protagonismo de Bolsonaro no golpe. O certo seria investigá-lo por conspiração”

Apoie o 247

247 - O jurista Marcelo Uchôa defendeu em suas redes sociais que Michel Temer seja investigado por conspiração contra a ex-presidente Dilma Rousseff, após o usurpador da presidência sair em defesa de Jair Bolsonaro.

“O Temer não para de minimizar o protagonismo do Bolsonaro no golpe. O certo mesmo é que botassem ele na lupa para esclarecer a participação dele na conspiração de 2016 contra a presidenta Dilma, que desestabilizou a democracia e causou essa esculhambação toda no Brasil. Depravado”, disse.

Saiba mais - Michel Temer (MDB), que usurpou a presidência da República após o golpe de 2016 contra a ex-presidente Dilma Rousseff, expressou seu apoio a Jair Bolsonaro (PL), afirmando que não enxerga razões para a prisão do ex-presidente. Em uma entrevista à CNN nesta quinta-feira (8), Temer se pronunciou sobre a Operação Tempus Veritatis, conduzida pela Polícia Federal (PF) e autorizada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes. A operação investiga uma alegada organização criminosa envolvida em planos de golpe de Estado e desmantelamento do Estado Democrático de Direito.

Segundo Temer, com base nos eventos conhecidos até o momento, não há fundamentos para a prisão de Bolsonaro. Ele destacou que, embora haja perspectivas futuras, estas dependem da concretização de fatos específicos. Temer ressaltou a atitude de Bolsonaro ao entregar seu passaporte à Polícia Federal, afirmando que o ex-presidente "acertou" ao fazê-lo.

