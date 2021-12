Marcia Tiburi cobra impeachment de Bolsonaro: 'ele não pode sair como se nada tivesse acontecido'

“Não é porque Lula está cotado nas pesquisas para vencer em 2022 que devemos esquecer o impeachment do genocida", diz a filósofa Marcia Tiburi edit

247 - A filósofa e escritora Marcia Tiburi usou as redes sociais para lembrar que, apesar do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva liderar todas as pesquisas de intenção de voto para 2022, é preciso seguir pedindo o impeachment de Jair Bolsonaro.

“Não é porque Lula está cotado nas pesquisas para vencer em 2022 que devemos esquecer o impeachment do genocida. Vcs acham que um sujeito que fez o que fez pode sair da presidência como se nada tivesse acontecido?”, postou.

A última pesquisa Datafolha, divulgada na quinta-feira (16), mostra o Lula com margem folgada sobre Jair Bolsonaro, que ocupa a segunda posição. O ex-presidente também registra 48% das intenções de voto, contra 42% da soma de todos os demais candidatos, indicando que ele venceria a eleição já no primeiro turno.

Confira a postagem de Marcia Tiburi sobre o assunto.

Não é porque Lula está cotado nas pesquisas para vencer em 2022 que devemos esquecer o impeachment do genocida. Vcs acham que um sujeito que fez o que fez pode sair da presidência como se nada tivesse acontecido? PUBLICIDADE December 22, 2021

