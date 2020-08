“Marcia Tiburi fez um gesto de coragem e coerência ao apoiar a mídia independente”, diz Altman

O jornalista Breno Altman classificou como “um gesto de coragem” a postura da filósofa Marcia Tiburi, após ela declarar que cancelou sua assinatura no jornal Folha de S. Paulo, que fez um editorial comparando a ex-presidente Dilma a Jair Bolsonaro edit

247 - O jornalista Breno Altman, em participação no programa Bom Dia 247 desta segunda-feira (24), classificou como “um gesto de coragem” a postura da filósofa Marcia Tiburi, após ela declarar publicamente que cancelou sua assinatura no jornal Folha de S. Paulo, que fez um editorial comparando a ex-presidente Dilma Rousseff a Jair Bolsonaro.

“A Marcia é uma pessoa com bastante repercussão, é um gesto muito representativo. Ela possui uma importante participação na defesa da voz das mulheres e na luta antibolsonarista”, disse o jornalista.

Altman defendeu também “que o exemplo de Mária deve ser seguido por muitos”.

A ex-presidenta Dilma Rousseff enviou ontem, sábado, à direção de redação da Folha S. Paulo, pedido de direito de resposta, com base na lei 13.188, ao editorial “Jair Rousseff”. No pedido, Dilma cobra a publicação, pelo jornal, da íntegra da nota na qual contesta os termos do editorial.

“A comparação feita pelo texto, desde o título, é falsa e indevida. Assim, em nome da verdade, da pluralidade e do direito ao contraditório, solicito à Folha de S. Paulo a publicação do meu direito de resposta ao seu editorial”, diz o pedido.

