Márcio França diz que ninguém quer estar junto de Doria

O ex-governador de São Paulo reagiu às críticas do presidente nacional do PSDB à saída de Geraldo Alckmin do partido edit

Apoie o 247

ICL

247 - Márcio França reagiu às críticas feitas pelo presidente do PSDB, Bruno Araújo, sobre a saída de Geraldo Alckmim do partido. Em um jantar com empresários na segunda-feira (11), Araújo disse que Alckmin, indicado para ser vice de Lula, terá uma participação “absolutamente irrelevante” na campanha eleitoral.

Para Márcio França, "é normal" que o candidato a vice "seja discreto". E atacou: "O problema é ter um candidato como o do PSDB, que atrapalha gente no Brasil todo. João Doria é o exemplo de político que ninguém quer junto. Já a união de Alckmim e Lula foi feita como uma opção da defesa da democracia. Quando vemos que no país só há a candidatura do atual presidente relevante, é preciso acontecer um movimento de união, e é isso que estamos fazendo — afirmou França".

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

França disse ainda que hoje há dois campos na disputa, o da democracia, onde estão Lula e Alckmin, e o da autocracia, onde está Jair Bolsonaro, informa a jornalista Bela Megale em sua coluna no Globo.



Assine o 247, apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE