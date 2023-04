Márcio França diz que programa de passagens aéreas a R$ 200 começará em agosto e será anunciado por Lula

Apoie o 247

247 - O programa Voa Brasil, que prevê passagens aéreas a R$ 200 por trecho voado para públicos específicos, deve ser iniciado em agosto deste ano com as companhias aéreas Gol, Azul e Latam , segundo o ministro dos Portos e Aeroportos, Márcio França.

Em entrevista ao jornal O Globo, França ainda afirmou que o programa será anunciado de forma oficial pelo presidente Lula (PT): "o presidente Lula anunciará o pacote, que é mais um arranjo de oportunidades das empresas privadas do que um programa público. E é sem subsídio. Em agosto vamos iniciar com as três (companhias). Já acertamos com elas, agora faltam as concessionárias de aeroportos".

>>> Entenda o programa "Voa Brasil"

O objetivo do programa é ajudar a resolver o problema de acesso ao transporte aéreo, que o ministro estima estar restrito a apenas 10% da população. Segundo França, o programa poderá gerar cerca de 5 milhões de novos clientes para as companhias aéreas, ocupando a ociosidade das aeronaves. As companhias aéreas confirmaram que vão aderir à iniciativa.

"Temos 90 milhões de passagens por ano, uma das maiores (emissões) do mundo, mas só 10% dos CPFs voam. Vamos ajudar a resolver o problema no segundo semestre, com o programa de R$ 200 o trecho, ocupando a ociosidade (das aeronaves). Podemos ter 5 milhões de CPFs novos voando", afirmou o ministro.

O ministro acrescentou que estão em análise "propostas agregadoras" para o programa, vindas de hotéis, pousadas e locadoras de veículos que estão interessados nesses novos clientes para a baixa temporada. Esses estabelecimentos poderão dar descontos ao público do programa, utilizando os mesmos cadastros feitos nos sites das companhias aéreas.

Pelo programa, serão beneficiados servidores públicos nos três níveis de governo (municipal, estadual e federal) com salários de até R$ 6,8 mil, aposentados e pensionistas da Previdência Social e estudantes do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies), programa do Ministério da Educação.

