Marco Aurélio Carvalho acredita que STF votará pela suspeição de Moro e pelos direitos políticos de Lula

Marcelo Hailer, Revista Fórum - Marco Aurélio Carvalho, advogado e membro do grupo Prerrogativas, declarou em entrevista ao Fórum Onze e Meia, que o Supremo Tribunal Federal (STF) tem uma oportunidade única de resgatar uma parte de sua credibilidade e votar pela suspeição do ex-juiz Sergio Moro e devolver os direitos políticos do ex-presidente Lula.

“Tenho uma crença fundamentada no processo e em uma análise jurídica: não vejo outra saída para o Supremo que não seja a de se reacreditar, voltar a recuperar um pouco da credibilidade que ele perdeu. O supremo tem uma oportunidade singular, é a validade ou não de um princípio fundante que é o direito da imparcialidade”, disse Carvalho.

