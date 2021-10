Marco Aurélio Carvalho explica mudanças da PEC 5 e diz que Ministério Público manterá independência (vídeo)

Apoie o 247

247 - O jurista Marco Aurélio Carvalho, do Grupo Prerrogativas, explicou, em entrevista à CNN, porque ele defende a PEC 5, que altera a composição do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP).

Segundo o jurista, a PEC serve para “rever alguns atos do Ministério Público, pois não podemos, a pretexto de combater a corrupção, corromper o nosso sistema de Justiça. E foi isso que nós vimos nos últimos anos”.

Para ele, é importante rever a composição do CNMP, porque a este conselho “foram reservadas importantes missões institucionais; compete o controle dos atos administrativos e financeiros do MP, da legalidade dos atos administrativos e do comprimento dos deveres funcionais dos milhares de membros do MP”.

Ele destacou, ainda, que apesar da expansão dos membros do CNMP, a maioria dos membros vai continuar sendo indicada pelo Ministério Público.

Confira a explicação:

Vale a pena assistir a análise do advogado e membro do grupo Prerrogativas Marco Aurélio de Carvalho sobre as mudanças no @cnmp_oficial propostas na PEC 05. As alterações buscam aperfeiçoar e dar mais credibilidade à instituição. Ele tb nega q a PEC atinja a autonomia do MP. pic.twitter.com/bcOWf47rWF — Henrique Fontana (@HenriqueFontana) October 20, 2021

