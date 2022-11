Marco Aurélio de Carvalho: ' Lula não tem débitos, mas sim créditos por ter salvo o país'

“Lula assumiu a tarefa de reconstruir e reconciliar o Brasil”, disse o coordenador do Grupo Prerrogativas e integrante da equipe de transição do governo eleito edit

247 - O advogado Marco Aurélio de Carvalho, coordenador do Grupo Prerrogativas e integrante da equipe de transição do governo no grupo que trata de assuntos jurídicos, afirmou, em entrevista à coluna da jornalista Mônica Bergamo, da Folha de S. Paulo, que o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), “assumiu a tarefa de reconstruir e reconciliar o Brasil”. “Isso não é pouca coisa, pois ele foi vítima justamente da instrumentalização do sistema de Justiça”, destacou o jurista em referência à condenação política a que o petista foi submetido pela Lava Jato. 

“Depois de eleito, Lula visitou o STF [Supremo Tribunal Federal] e encontrou lá alguns dos que poderíamos definir como seus algozes, magistrados cujas decisões o levaram à prisão em 2018. Que filme acha que passou na cabeça dele quando entrou na Corte? O Lula é uma pessoa realmente surpreendente, né? Que não guarda rancores. Que olha para a frente e que busca tirar das pessoas o que elas têm de melhor”, observou Marco Aurélio.

Ainda segundo ele, a ida de Lula ao STF teve como objetivo “reacreditar as instituições e reafirmar a sua crença sincera de que os poderes têm que se relacionar com independência e harmonia”. “O presidente Lula eu sei: ele não tem espaço nem tempo para rancores”, completou mais à frente.

“Nenhum de nós, na comunidade jurídica, é credor de nada junto ao presidente Lula por termos defendido a democracia e as instituições. Era uma obrigação de qualquer democrata e de todo operador do Direito defender o presidente Lula, que foi vítima da instrumentalização do nosso sistema de Justiça. Reacreditar o sistema de Justiça era fundamental, para que ele pudesse seguir sendo um dos pilares fundantes da nossa democracia. Nós fizemos a nossa obrigação. Portanto, Lula não tem débitos, mas sim créditos por ter salvo o país”, avaliou o jurista.

