Marco Aurélio defende quebra de sigilo de vídeo: brasileiro 'tem direito de saber dos pecadilhos de quem os governa'

247 - O ministro Marco Aurélio Mello, do Supremo Tribunal Federal (STF), que assistiu ao vídeo da reunião ministerial de 22 de abril no Palácio do Planalto – citada pelo ex-ministro Sergio Moro como prova de que Jair Bolsonaro teria cobrado mudanças na Polícia Federal -, defendeu que o sigilo seja quebrado.

“Eu sou favorável à publicidade em um sentido maior, inclusive. O contribuinte tem direito de saber dos pecadilhos de quem os governa”, afirmou o ministro em entrevista à coluna Radar, da revista Veja.

“Mas vamos aguardar para ver o que o ministro Celso de Mello decidirá”, ponderou. Celso de Mello é o relator do inquérito aberto a partir das declrações do ex-ministro Sergio Moro que fez acusações contra Jair Bolsonaro, apontando interferência na Polícia Federal.

