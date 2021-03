Marco Aurélio diz que Bolsonaro abraçou o negacionismo e que deve decidir hoje sobre ação contra isolamento social

Ministro do STF Marco Aurélio Mello criticou o negacionismo de Jair Bolsonaro e indicou que deverá decidir, ainda nesta terça-feira (23), sobre a ação impetrada pelo ex-capitão para barrar as restrições impostas pelos estados para conter o avanço da pandemia edit

247 - O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Marco Aurélio Mello criticou o negacionismo de Jair Bolsonaro e indicou que deverá tomar, ainda nesta terça-feira (23), uma decisão sobre a ação impetrada pelo ex-capitão que visa barrar as restrições impostas pelos governos do Distrito Federal, Bahia e Rio Grande do Sul para conter o avanço da pandemia de Covid-19.

Segundo reportagem do blog da Jornalista Andreia Sadi, no G1, o ministro disse que irá avaliar algumas questões técnicas antes de tomar uma decisão sobre o caso. O ministro, porém, teria adiantado que não é “possível prevalecer uma visão totalitária” sobre o tema e que Bolsonaro partiu para o negacionismo quando deveria coordenar o enfrentamento à pandemia.

“O presidente deveria estar coordenando as medidas, eu bateria palmas. Mas não está, está negando, partindo para esse negacionismo que é só prejudicial para a população. O exemplo vem de cima e não tem vindo”, disse.

