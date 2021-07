Marco Aurélio diz que deixa o STF com 'sentimento de dever cumprido'

"Encerro meus dias como juiz com o sentimento de dever cumprido. Posso ter errado, pois sou humano. Mas sempre me pronunciei segundo o meu convencimento. Nada mais", disse o ministro do TF Marco Aurélio Mello sobre a aposentadoria edit

247 - O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Marco Aurélio Mello deixa a Corte nesta 2ª feira (12) após integrar o colegiado por 31 anos. A saída se deve a idade limite de 75 anos imposta pela Constituição à atuação dos servidores públicos.

O ministro Marco Aurélio Mello se despede nesta 2ª feira (12.jul.2021) do cargo de ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) depois de 31 anos prestando serviços à mais alta Corte do país. A aposentadoria coincide com o seu aniversário de 75 anos, limite imposto pela Constituição Federal de 1988 à atuação de servidores públicos. “Encerro meus dias como juiz com o sentimento de dever cumprido. Posso ter errado, pois sou humano. Mas sempre me pronunciei segundo o meu convencimento. Nada mais”, disse Marco Aurélio ao site Poder360.

O magistrado se formou em direito na Universidade Federal do Rio de Janeiro em 1973. Ele ingressou no STF em 1990, por indicação do primo e então presidente Fernando Collor. “O sistema de trabalho era outro. As turmas sempre foram ágeis e esgotavam a pauta. Mas no plenário, em que nunca acabam os processos, o relator levava o voto estruturado e os demais votavam no improviso, votavam no gogó. Agora, até quem não é relator às vezes tem um voto maior que o do relator. O que percebo é que se perdeu a espontaneidade”, avaliou o ministro.

Ainda segundo ele, o sucessor ideal deve atuar sem ideias pré-concebidas e que André Mendonça e Augusto Aras, que disputam a vaga por indicação de Jair Bolsonaro, estão aptos para ocupar o cargo. “Vejo os dois com bons olhos”, disse.

