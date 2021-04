Marco Aurélio Mello diz que mudança de ministro da Defesa e comandos militares gera insegurança jurídica

O ministro do STF Marco Aurélio considera que foi ruim a mudança realizada por Jair Bolsonaro no Ministério da Defesa e no comando das Forças Armadas edit

247 - O ministro do STF Marco Aurélio Mello disse em entrevista à Folha de S.Paulo nesta quinta-feira (1) que as substituições do ministro da defesa e dos comandos militares. “A repercussão é ruim porque, principalmente considerando o leigo, gera insegurança, insegurança jurídica, e para viver em sociedade nós precisamos de segurança”, disse.

O ministro disse que não conhece os bastidores da crise militar que o Brasil viveu nos últimos dois dias, mas ressaltou que as Forças Armadas devem ser consideradas "órgão institucional do Estado, não do governo".

Mello criticou nas entrelinhas a tentativa empreendida por Bolsonaro para politizar as Forças Armadas. "Querer guiar as Forças Armadas para certa finalidade, que é finalidade governamental, desrespeita a Constituição". Para o ministro, é preciso encarar a democracia como um regime político que veio para ficar e que não há espaço para saudosismo em relação ao regime de exceção.

