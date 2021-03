Marco Aurélio rejeita liminar do PTB, de Roberto Jefferson, contra lockdown

O PTB argumentava que as medidas restritivas contra a Covid-19 eram arbitrárias e violariam o direito constitucional à liberdade de locomoção em tempo de paz. O partido também afirmou que as medidas foram adotadas sem comprovação científica ou justificativas que demonstrassem sua necessidade edit

247 - O ministro Marco Aurélio Mello, do Supremo Tribunal Federal (STF), rejeitou uma liminar do PTB, do bolsonarista Roberto Jefferson, que pedia a anulação dos decretos de lockdown e toque de recolher instituídos por prefeitos e governadores de todo o país.

O PTB argumentava que as medidas restritivas contra a Covid-19 eram arbitrárias e violariam o direito constitucional à liberdade de locomoção em tempo de paz. O partido também afirmou que as medidas foram adotadas sem comprovação científica ou justificativas que demonstrassem sua necessidade.

Brasil já tem mais de 300 mil mortes por Covid-19

Em meio ao colapso hospitalar e uma sequência de recordes negativos nos números da pandemia de Covid-19, o Brasil ultrapassou na quarta-feira, 24, a trágica marca de 300 mil mortes provocadas pelo novo coronavírus.

O Brasil registrou nas últimas 24 horas 2.787 mortes por Covid-19, totalizando 303.462 óbitos em decorrência da doença desde o início da pandemia, de acordo com dados divulgados pelo Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) nesta quinta-feira (25).

No último dia foram contabilizados também 100.736 diagnósticos positivos de Covid-19, totalizando 12.320.169 casos da doença no país.

