Marco Aurélio rejeita recurso da AGU contra decisão que determinou realização do Censo 2021

Ministro do STF Marco Aurélio Mello rejeitou recurso da AGU contra a decisão feita por ele, no final de abril, determinando que o governo federal realize o Censo 2021. Segundo o magistrado, a decisão será julgada pela Corte até a próxima sexta-feira e por isso o agravo estaria “prejudicado" edit

247 - O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Marco Aurélio Mello rejeitou um recurso impetrado pela Advocacia-Geral da União (AGU) contra a decisão feita por ele, no final de abril, determinando que o governo federal realize o Censo 2021.

De acordo com o jornal O Globo, a decisão será julgada pela Corte, por meio do plenário virtual, até a próxima sexta-feira, e com isso o agravo estaria “prejudicado”. "Ante a submissão da decisão a referendo do Colegiado e o início do julgamento, declaro prejudicado o agravo”, justificou o ministro em um despacho nesta terça-feira (11).

O anúncio de que o Censo não seria realizado em 2021 foi feito em abril pelo então secretário especial de Fazenda do Ministério da Economia, Waldery Rodrigues. Na ocasião, ele alegou que o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IGE) não iria a pesquisa em função da falta de previsão de recursos no Orçamento da União sancionado por Jair Bolsonaro.

